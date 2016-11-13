Oyunculukta güzellik yetmez

Tuncer Salman ve Cengiz Küçükayvaz’ın kendisine eşlik ettiği filmde izleyiciyi güldüren Kerem Alışık, filmin hikâyesini AKŞAM Life’a anlattı.

- İzleyiciyi nasıl bir film bekliyor?

İzleyiciyi çok komik ve eğlenceli bir zaman geçireceği bir film bekliyor. Üç kafadarın denetimli serbestlikten hapisten çıktıktan sonra başlarına gelen değişik hikâye örgüsü anlatılıyor. Biraz kendi içinde durumların eğlencesine kaptırırken izleyici kendini aynı zamanda yurdumuz insanın iyilikseverliğini ve hoş gönüllüğünün altını da çizdiğini görecek. Keyifli bir film oldu. Umarım seyirci de sevecektir.

- Biraz çekim ortamından bahseder misiniz?

Çok samimi, çok sıcak, neşeli bir set ortamı vardı. Bizim minibüsü kullanıyorduk. Bayağı eski modeldi. Yani minibüsün arada durması, çalışmaması, tam sahne ortasında stop etmesi, bire alırken geriye alınması, hızlı giderken birdenbire yavaşlaması falan minibüs sahnelerinde başımıza gelmeyen kalmadı. Kim kullansa ya frenden ya gazdan ya da el freninden sorun yaşadı. Biz de Gırgır diye isim takmıştık.

KARAKTERLER BİZDEN

- Senaryoda size cezbeden ne oldu?

TRT’nin bu sektörden olmayan ama eli kalem tutan, iştahlı hevesli yetenekli elemanları yetiştirmek için başlattığı bu projede olması benim için önemliydi. Bu insanlar belki ilk defa böyle bir profesyonel bir senaryo üretip gerçekleştiğini göreceklerdi. Senaryo keyifli haldi. Karakterler bizdendi. Bu yüzden projede oynamayı kabul ettim.

- Sektörde kalıcı olmak için neye ihtiyaç var?

Sektörde kalıcı olmak tabii ki önemli… Benim hep söylediğim bir şey var. Bilmek, cesaret etmek, sevmek, çalışmak eşittir başarmaktır. Bence insan kendini donatmaya, geliştirmeye, kendine daha fazla zaman ayırmaya, yatırım yapmaya, duygu toplamaya ve bunları aktarmak içinde gerekli teknikleri algılamaya ayırırsa o zaman kalıcı bir başarı sahibi olacaktır.

EĞİTİM VERİYORUM

- Bu devirde güzellik/ yakışıklılık mı önemli yoksa yetenek mi?

Güzellik ya da yakışıklılık yeterli midir? Yeterli değildir. Bir önceki soru da aslında bunun cevabını verdim. Bu çabalar sarf edildiği zaman güzellik ve yakışıklılık birbirini tamamlar ve kalıcı bir başarı olur.

- Film dışında sizi başka hangi yapımlarda göreceğiz?

Şu an geçen seneden devam eden Frankestian oyunu var. İstanbul ve Ankara’daki okulumuzun konservatuvar eğitimleri devam ediyor. Ben de oralarda eğitmen olarak giriyorum. Onun dışında televizyonda ’Kara Sevda’ dizisi devam ediyor. Önümüzdeki sezonda Birol Güven’in kaleme aldığı bir proje var. Onun üstünde de çalışmalar yapmaktayız.