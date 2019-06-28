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  3. Defne Samyeli'den yeni proje!

Defne Samyeli'den yeni proje!

Defne Samyeli'den yeni proje!

Müzikalde yer almaya hazırlanan Defne Samyeli, önümüzdeki günlerde projesi için dans dersleri almaya başlayacak.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk alanında da adından sıkça bahsettiren Defne Samyeli, iki yeteneğini sürpriz bir çalışmada birleştirecek. Ünlü isim, her fırsatta ‘hayallerimi süslüyor’ dediği bir müzikalde yer almaya hazırlanıyor. Zorlu’da sergilenecek olan projesi için Samyeli, dans dersleri almaya başladı. Yazın Bodrum’da sahne alacak olan Samyeli’ye müzikalde 10 dansçı ve kendi orkestrası eşlik edecek. 

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