Nil Anka: 'Kendi işimin patronu olurum'

Recep ASLAN

‘Hikâye’ parçasına çektiğiniz klip çok konuşuldu.

‘Hikâye’ istediğim ritmlerle yazılmıştı. Son 1,5 yılda çektiğim 4. klibim oluyor. Kendi adıma kurduğum organizasyon şirketi olarak prodüksiyonun tüm detaylarıyla bizzat ilgilendim. Deyim yerindeyse montaj stüdyosunda sabahladım. Etrafımda ‘sen ünlüsün, sanatçısın, her şeyi kendin yapma’ diyenler oldu. Benden beklenen egoyu asla göstermedim. Kendi işimin hizmetçisi de olurum, patronu da...

Müzik sektöründe bir yerlere gelmek zor mu?

Zor olan bir şey yok. Zorlaştırılan çok şey var. Ufak denecek yaşlardan itibaren pişerek büyüyorum. Beklenti içine girmeden üretici olmak için çalışırsanız yollar zor ama kalıcı olarak açılıyor. Firmamı da bu yüzden kurdum.

İleride kendinizi nerede görüyorsunuz?

Kendimle yarışmaya devam ederek, kendimi tekrar tekrar geçmek istiyorum. Güzel işler yapmak istiyorum. Alkış, takdir ise halkın olsun. 29 yaşımı bitirmek üzereyim. Büyümeye ve üretmeye tam gaz diyorum.