Kariyer bitiren oyuncular

KADROYA GİREMİYOR

Beşiktaş’ta kaptanlık pazı bandını takan gurbetçi futbolcu Oğuzhan Özyakup yıllardır sahadaki başarıdan çok dizi oyuncularıyla yaşadıkları aşklarla gündemde. Yıldız futbolcu iki yıl önce Demet Özdemir, şimdilerde ise Melisa Aslı Pamuk ile birlikte. Son iki sezondur performansıyla gözden çıkarılma noktasına gelen Özyakup, taraftarlardan büyük tepki alıyor.

OĞUZHAN ÖZYAKUP

9 HAZİRAN 2017

12 MİLYON €

20 HAZİRAN 2019

3.5 MİLYON €

SATIŞ LİSTESİNDE

FB’li Alper Potuk, 4 yıl önce Tuvana Türkay ile tanışınca yükselişte olan kariyeri, tersine döndü. Bir dönem adı Avrupa takımlarıyla anılan Potuk’un şimdilerde kulubü tarafından satış listesine konduğu konuşuluyor.

ALPER POTUK

9 HAZİRAN 2017

5.5 MİLYON €

20 HAZİRAN 2019

850 BİN €

ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer olan Şener Özbayraklı, eski günlerini arıyor. Şilan Makal’la birlikte olduğu ortaya çıkan Özbayraklı, geçen yıl eski takımında kötü performansı yüzünden kadroda yer bulamadı. Milli Takımın 2020 eleme maçları kadrosuna da seçilemeyen Özbayraklı, Galatasaray’da yeniden çıkış arayacak.

ŞENER ÖZBAYRAKLI

9 HAZİRAN 2017

3.5 MİLYON €

20 HAZİRAN 2019

500 BİN €

EŞİNDEN BOŞANDI

Futbol yaşantısının en parlak günlerini Beşiktaş’ta geçiren Gökhan Töre, 2017 yılında Esra Bilgiç ile dünyaevine girmişti. Kariyeri bu evlilikle düşüşe geçen Töre’nin yaşantısına sakatlıklar da eklenince futbola kendisini veremedi.

GÖKHAN TÖRE

28 HAZİRAN 2017

12 MİLYON €

20 HAZİRAN 2019

300 BİN €