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Kamboçya yolcuları

Kamboçya yolcuları

‘Alice’ müzikalinde rol alan Serenay Sarıkaya ile bir süredir reklam projesi için koşturmaca içinde olan Kerem Bürsin, yaz programlarını belirledi.

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Yoğun çalışma temposundan bir süredir birlikte vakit geçiremeyen sevgililer, tatillerini baş başa geçirmeye karar verdi. Her sene daha önce görmedikleri yerlere seyahat etmek isteyen ünlü çift, bu kez rotalarını Kamboçya ve Vietnam gibi hiç görmedikleri yerlere çevirecek. İkili, daha önce Meksika ve ABD gibi çok sayıda ülkeyi ziyaret etmişti. 

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