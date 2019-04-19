Kamboçya yolcuları

Yoğun çalışma temposundan bir süredir birlikte vakit geçiremeyen sevgililer, tatillerini baş başa geçirmeye karar verdi. Her sene daha önce görmedikleri yerlere seyahat etmek isteyen ünlü çift, bu kez rotalarını Kamboçya ve Vietnam gibi hiç görmedikleri yerlere çevirecek. İkili, daha önce Meksika ve ABD gibi çok sayıda ülkeyi ziyaret etmişti.