İstenmeyen tüylerinizden kurtulun

Tam da mevsimi gelmişken lazer epilasyonla tüylerinizden kurtulmaya ne dersiniz? Üstelik yeni sistemlerde artık eskisi gibi ağrı ve sızı olmadan. Ama siz siz olun mutlaka araştırın, güvenilir ve hijyenik bir ortamda , uzman kişiler tarafından uygulamanızı yaptırmayı göz ardı etmeyin .

Lazer epilasyon yaptırmak istediğiniz bölgelere karar verin

Neredeyse tüm vücuda epilasyon uygulanabiliyor. Yüz bölgesini tercih ederseniz gözlerinize mutlaka koruyucu gözlük takmayı ihmal etmeyin.

Antibiyotik kullanmayın

Lazeri epilasyonu yaptırmadan önce antibiyotik kullanılmaz. Cildiniz antibiyotik yüzünden kötü tepkiler verebilir. Randevunuzdan en az iki hafta önce herhangi bir antibiyotik kullanmamaya dikkat edin.

Kendinize yatırım yapın

Lazer, diğer bildiğimiz uygulamalara göre başta pahalı görünen bir uygulamadır. Ancak, önümüzdeki yılları düşündüğümüzde, lazer epilasyon kendiniz için ileriye yönelik bir yatırım olabilir.

Lazer epilasyon kimlere uygulanabilir?

18 yaşını tamamlamış, koyu renkli tüyleri olan herkese lazer epilasyon uygulanabilir. Tüyler açık renkli yani pigmenti az ise lazer ışığını emmeyeceği için lazer epilasyondan etkilenmez.

Lazer epilasyon tek seansta çözüm olur mu?

Hiçbir lazer epilasyon uygulamasında, tek seansda çözüm beklemek doğru değildir. Çünkü vücut kılları anajen, katajen, ve telojen olarak adlandırılan 3 gelişim evresinde bulunur. Lazer epilasyon sadece anajen ( aktif ) dönemde ki kılları etkiler. Bu nedenle dinlenme ve gerileme fazında ki kıl kökleri etkilenmez. Böylece tedavi süreci 1 – 1.5 yıla yayılmış olarak 5 – 6 seans sürebilir.

Lazer epilasyon sonrası kıllar zaman içinde yeniden çıkar mı ?

Uygun dozlarda ve sürelerde uygulanan lazer epilasyon kalıcı bir sonuç verir ve kıllar bir kez daha çıkmaz. Lazer uygulaması genel olarak bir yıllık süre içinde 1-1.5 aylık sıklıklarla 8 seans yapıldığında kılların % 80'inden fazlasını yok eder ki bu sonuç tedavide başarı kabul edilmektedir.

Koltuk altı lazer uygulaması lenf bezlerine etki eder mi ?Koltuk altındaki lenf bezleri ortalama olarak 2-3 cm derinlikte yer alırlar. Buraya lazer ışıklarının ulaşması olanaksızdır. Bu nedenle koltuk altı lazer tedavisinin lenf bezlerine etkisi olmaz.

Bacaklarda kılcal damarları artırır mı ?

Bacak bölgesine uygulanan lazer ışıkları kılcal damarları artırmaz. Bacaklarda kılcal damarlar daha çok uzun süre ayakta durmakla olur. Yeniden kılcal damar oluşumuna neden olmaz.