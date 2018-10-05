Haftanın filmleri

Eddıe Brock, hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikayelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir.

- Yön: Ruben Fleischer

- Oyn: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed

- Tür: Bilimkurgu

Johnny English Tekrar İşbaşında

Johnny English Tekrar İş Başında, düzenlenen siber saldırının arkasındaki ismi ortaya çıkarmak için emekli olduğu işine geri dönen Johnny English’in maceralarını konu ediyor. Bir siber saldırı sonucu Britanya’daki tüm aktif gizli ajanların kimlikleri ortaya çıkmıştır. Gizli servisin, baş hacker’ı bir an önce bulması gerekir.

- Yön: David Kerr

- Oyn: Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko

- Tür: Komedi

- IMBD: 6.7

Babamın Ceketi

Bir süredir birlikte olan Ferhat ve Aslıhan ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istemektedir. Fakat Ferhat’ın işsiz olması evlenmeleri önünde büyük bir engeldir. Bu sırada Aslıhan’ın babasının kalp krizi geçirmesi durumu daha da çıkmaza sokar. Aslıhan’ın babası yaşadığı sağlık sorunu sonrası kızına evlenmesi için baskı yapmaya başlar.

- Yön: Müfit Can Saçıntı

- Oyn: Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Erkan Can

- Tür: Aile

Tutsak

Tutsak, Güney Amerika’da zengin bir işadamının doğum gününe katılan ve burada rehin alınan ünlü opera sanatçısının hikayesini anlatıyor. Japon işadamı Katsumi Hosokawa‘nın doğum günü için özel bir parti düzenlenmektedir. Amerika’nın ünlü sopranosu Roxane Coss’da partinin konukları arasındadır ve özel bir konser verecektir.

- Yön: Paul Weitz

- Oyn: Julianne Moore, Ken Watanabe, Demian Bichir

- Tür: Dram

- Imdb: 5.1

Aydede

Aydede, Ay’a gittiğini zannettiği dedesinin yanına gitmenin yolunu arayan küçük bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Bekir küçük yaşta babasının kaybeden bir çocuktur. Bekir’in annesi Rabia, babası İlyas ile birlikte tuhafiye dükkanını işleterek oğluna bakmaya çalışır. Fakat İlyas’ın ölümü herkesin hayatını derinden etkiler.

- Yön: Abdurrahman Öner

- Oyn: Ezgi Mola, Bilal Zeynel Çelik, Mehmet Özgür

- Tür: Dram

İstanbul Muhafızları

Patronu Ayşe, Gümüşçüler Çarşısı’nı tanıtan bir bölüm yazılmasını isteyince, Aslı araştırma yapmak için 72 yaşındaki Veli Dede’nin dükkanına gider. Genç kadın araştırma için gittiği dükkanda kendisini büyük bir gizemin içinde bulur.

- Yön: Çağrı Cem Bayraklı

- Ses: Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat

- Tür: Aksiyon