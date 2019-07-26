Açıkhava için 750 bin TL'lik şov!
Şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da adından bahsettiren Hadise, 10 Ağustos’taki konseri için kesenin ağzını açtı.
İstanbul’daki bilboardlar şarkıcının konser ilanlarıyla donatılırken popçu, bunun için 750 bin TL’yi aşan bir ödeme yaptı. Elbiseleri için de 150 bin TL harcayan Hadise, 4 aydır yurtdışından getirttiği dansçılarıyla koreografi çalışıyor. 200 kişilik bir ekiple gecede hayranlarına sürprizler hazırlayacak olan Hadise’nin bilet fiyatları 67 ila 504 TL arasında değişiyor.