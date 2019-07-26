Açıkhava için 750 bin TL'lik şov!

İstanbul’daki bilboardlar şarkıcının konser ilanlarıyla donatılırken popçu, bunun için 750 bin TL’yi aşan bir ödeme yaptı. Elbiseleri için de 150 bin TL harcayan Hadise, 4 aydır yurtdışından getirttiği dansçılarıyla koreografi çalışıyor. 200 kişilik bir ekiple gecede hayranlarına sürprizler hazırlayacak olan Hadise’nin bilet fiyatları 67 ila 504 TL arasında değişiyor.