Pınar Soykan: Hadise dışında dans eden yok

Yaza hazırladığınız bir şarkı var mı?

Valla deli gibi şarkı arıyorum! Buradan röportajımızı okuyanlar arasında beste yapanlar varsa bana yollasınlar, hiç ayırt etmeden her gelen şarkıyı dinliyorum ama gel gör ki bulamadım.

Şarkı seçme sürecinizden bahseder misiniz biraz?

Eğer slow şarkıysa o burnumun direği sızlayacak, tüyler bir diken diken olacak. O duyguyu alamazsam, geçmiş olsun. Hareketli şarkılarda ise gelmeden önce “Aman bu şarkı şöyle patlar böyle ortalık yıkılır” “Bu beste reklam müziği olur” diyenlere baştan bir dur diyorum, benim için eksiye düşüyorlar. Şarkıyı dinlediğimde her ne yaşatıyorsa duygu olarak bana duygu olarak zirveyi yaşatması gerek.

Albüm çıkarmak masraflı bir iş mi?

Az öncede bahsettiğim gibi single hem daha akıllıca hem de daha kolay bir ulaşım yolu dinleyici-sanatçı arasında. Albüm demek bütçe, repertuvar, emek, yıl demek. Çok büyük fedakarlık istiyor ama bu dönemde o fedakarlığın karşılığını almak çok zor, kıymetlilerimiz Tarkanlar Sezen Aksular yapsınlar albüm, onlar başımızın üstünde ama o isimler dışında hiçbir albüm şu dönemde satmıyor.

Single’larınızı kendi şirketiniz Soykan Production’dan çıkarıyorsunuz.

Evet, bizim kapımız kendi şarkılarını yapan güzel seslere, ışığı olan genç yeteneklere sonuna kadar açık. Böyle bir sürece girdik.

Şirketinizde kimlere destek oldunuz?

Bu dönüşüme yeni girdik, çok kısa sürede 2 sanatçımız çıktı. Biri çok önemli isimlere vokalistlik yapan müzisyen Pınar Çubukçu, bir tarafta sosyal medya hesaplarına koyduğu akustik kayıtlarla dikkat çeken Sercan Karabacak. İki projede çok güzel gidiyor, çok memnunuz.

Akıl danışmanım Tilbe’dir

Yıldız Tilbe’nin kariyerinizde önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Nasıl kesişti yollarınız?

Yıldız Tilbe benim canımdır. O benim alışveriş arkadaşım, can dostum. Son yıllarda en çok 0 km yeni şarkısını okuyan şarkıcı benimdir sanıyorum. Geçen gece ondaydım, sahne kostümlerinden bana hediyeler etti. Onun zekasına inanılmaz hayranım, Yıldız’ın sözünü dinler, ondan hep akıl alırım.

STARLARIN YANINDAN GEÇEMEYİZ

“Ben de dahil olmak üzere hiçbir kadın popçu sahnede iyi dans edemiyor” dediniz. Bu konuda beğendiğiniz kimse yok mu gerçekten?

Sahnede Hadise dışında hepimiz dans ederken tabir-i caizse oduna benziyoruz (gülüyor). Dünya starlarını izliyorum Beyonce, Ariana Grande, Jennifer Lopez onlar şovsa, danssa bizimkiler ne?

Ne şov, ne dans olarak dünya starlarının yanından geçemeyiz.