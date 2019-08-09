5 milyonluk Hadise!

Yeni bir reklam anlaşmasına imza atan sanatçı, aldığı ücretle dudak uçuklattı. Hadise’nin, oynayacağı yeni reklam filminden 5 milyon TL kazanacağı ortaya çıktı. Sanatçı reklam filmi için ayrıca ‘Geliyorum Yanına’ isimli yepyeni bir şarkı yaptı. Bu arada sanatçı 10 Ağustos’taki Harbiye konseri sonrası ailesinin yanına Belçika’ya gidecek.