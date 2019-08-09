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  3. 5 milyonluk Hadise!

5 milyonluk Hadise!

5 milyonluk Hadise!

TV 8’in sevilen ‘O Ses Türkiye’ yarışmasının final yapmasının ardından reklam filmlerinde oynamaya başlayan güzel şarkıcı Hadise, bir içecek firmasıyla el sıkıştı.

Yeni bir reklam anlaşmasına imza atan sanatçı, aldığı ücretle dudak uçuklattı. Hadise’nin, oynayacağı yeni reklam filminden 5 milyon TL kazanacağı ortaya çıktı. Sanatçı reklam filmi için ayrıca ‘Geliyorum Yanına’ isimli yepyeni bir şarkı yaptı. Bu arada sanatçı 10 Ağustos’taki Harbiye konseri sonrası ailesinin yanına Belçika’ya gidecek. 

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