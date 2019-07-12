Fransız pasajında kahvaltı

Pazar günleri hariç, her sabah saat 10.00 itibariyle servis edilmeye başlanan menü, saat 12.00’ye dek birbirinden keyifli tatlar sunuyor. Doyurucu omletler, french toastlar, kahvemin yanında olmazsa olmazım diyenler için croissantlar, eggs Benedictler, ıspanaklı versiyonuyla eggs florentine, somonlu versiyonuyla eggs Norwayler, Fransız mutfağının ikonik kahvaltıları olan Croque Madame ile Croque Monsieurler gibi daha birçok brunch niteliğindeki alternatif, güne keyifle başlamak isteyenleri bekliyor.

Antep tatları istanbul’da

Watergarden İstanbul bünyesinde yer alan Nostalji Sokağı’nda Gaziantep’in en meşhur lezzetleri bir araya geldi. “Antebin İçi” konseptiyle hizmet veren sokakta Antep yöresinin meşhur lezzetleri bir arada sunuluyor. Şiveydiz, yuvalama, doğrama gibi yörenin en bilinen lezzetlerini sunan Şiveydiz Restoran, Antep kahvaltısının her çeşidini bulabileceğiniz Dülük Baba, künefenin en farklı hallerini tadabileceğiniz künefeci Mıstık Usta daha sokağa ilk girdiğiniz andan itibaren sizleri cezbedecek.

Terasta lezzetli akşamlar

Hilton İstanbul Bosphorus’un gözde mekânı Lalezar, güzel havaların tadını çıkarmak isteyen misafirleri için servisini yaz boyunca terasa taşıyor. Salı ve çarşamba akşamları “New Orleans Jazz” ile konuklarına canlı müzik keyfi yaşatan mekân, Cuma akşamları ise misafirlerini fasıl performansı eşliğinde ağırlıyor.

Doğadan masaya

The Ritz Carlton, Istanbul’un “doğadan masaya” konsepti ile mevsimin en taze ve doğal ürünlerini şeflerin eşsiz yorumlarıyla buluşturan restoranı Atelier Real Food, yaz menüsünü kendi bahçesinde yetiştirdiği ürünler ile lezzetlendiriyor. Menünün en canlandırıcı ve hafif tatlarından biri olan “Domates Salatası” ise tamamen bahçede yetiştirilen ürünlerle hazırlanıyor.