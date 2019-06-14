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14 Haziran 2019 Cuma 07:48 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 07:49

Ferrari'sini satamayan Kıvanç

Ferrari'sini satamayan Kıvanç

Kıvanç Tatlıtuğ, 200 bin euroya aldığı Ferrari aracını 1 milyon 725 bin TL’ye satışa çıkardı. Ancak oyuncu, bir aydır alıcısını bekliyor.

Otomobil ve motosiklet tutkunuyla bilinen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, severek aldığı 1998 model Ferrari marka aracını elden çıkarmaya karar verdi. Garajında ultra lüks araçları bulunan yakışıklı oyuncu, İstanbul sokaklarında gezmekten büyük keyif aldığı arabasını bir internet sitesinde satılığa çıkardı.

SAHİPSİZ KALDI 

200 bin euroya sahip olduğu Ferrari Spider F1 modeli için Kıvanç Tatlıtuğ, 1 milyon 725 bin TL istedi. Ancak ünlü ismin aracı beklenen ilgiyi görmedi. Kuruçeşme’deki bir galeride tutulan araç, yaklaşık bir aydır alıcısını bekliyor. Aracının koltuklarını özel olarak kırmızı deriyle kaplatan Tatlıtuğ’un aracının günümüz piyasasındaki değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL…

GARAJDA SERVET VAR

Evin garajını galeri haline getiren Kıvanç Tatlıtuğ’un Range Rover, Ford Raptor ve ’BMW 850’ marka üç aracı daha var. 

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