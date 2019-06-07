Ezra: Gülşen'in yeğeni olmak büyük sorumluluk

RÖPORTAJ: Recep ASLAN

Şarkınız “Avaz Avaz” hayırlı olsun. İlk şarkınızı müzikseverlere sunmaktan dolayı heyecanlı mısınız?

Benim için zorlu ve sabır gerektiren bir süreçti ama sonuçlardan çok memnunuz, güzel geri dönüşler alıyoruz. Yıllardır verdiğim emeklerin karşılığında, gördüğüm bu ilgi beni fazlasıyla heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor.

Pop dünyasının önemli yıldızlarından Gülşen’in yeğeni olmak nasıl bir duygu?

Güzel bir duygu tabii ki... Gülşen gibi bir sanatçının yeğeni olmak gurur verici…

Sesiniz de görünüşünüz de Gülşen’i fazlasıyla andırıyor. Bu durum sizin içi bir dezavantaj olabilir mi?

Avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Çünkü Gülşen gibi senelerini bu işe vermiş, dinleyici tarafından sevilmiş ve sahiplenilmiş, sadece şarkıcı kimliğiyle değil söz yazarı ve bestecilik özelliğiyle de ön planda olan bir sanatçının yeğeni olmak büyük sorumluluk hissettiriyor.

İlk sahnem Edis’le oldu

Sahneye ilk adımı nasıl attınız?

Gülşen’in desteğiyle Edis’in arkasında back vokal olarak sahneye ilk adımımı attım.

Edis’in vokalistliğini yaparak tecrübe edinmek önemli olsa gerek.

Onun müzik sektörüne adım attığı ilk anlarda yanında bulunmak önemli bir tecrübeydi.

Teyzem gururum

Türkiye’den örnek aldığınız sanatçılar var mı?

Gülşen demek istemiyorum o zaten çok ayrı benim için. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Tarkan. Bu isimler severek dinlediğim ve örnek aldığım isimler. Aynı zamanda Türkiye’de son dönemde yoğun ilgi gören rap müziğe karşı sempati duyuyor ve severek dinliyorum.

Sektörde kalıcı olmak istiyorum

'Avaz Avaz” ile dikkat çekici bir çıkış yapmış oldunuz. Peki, bundan sonraki hedefleriniz nedir?

Yeni projemin bir öncekinden daha iyi olabilmesi için sağlam adımlar atarak müzik dünyasında kalıcı olmayı hedefliyorum.

Çünkü bu iş benim için gelip geçici bir heves değil. Çok iyi yerlere geleceğime de inanıyorum.