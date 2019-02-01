'Empati kurarak şarkı yazıyorum'

‘Kandırmışlar Aşk Diye’ adlı şarkınızın bir hikâyesi var mı?



İçinde var olan o aşkın, başka bir heyecana tercih edildiğini gördüğünde, avazı çıktığı kadar bağırmak isteyen, bunu sayfalarca yazmak isteyen ama susan insanlar var. Onlara ‘sizi anlıyorum’ demek istedim. Hikaye hayattan, hayal kırıklığının içinden ve bir sürü kişinin derdi olarak hayatlarından geçen o gerçek histen…

Şarkınızın klip çekimi de oldukça ilgi çekici. Sizin fikriniz miydi?

Klipte izlediğiniz her şey yönetmenim İdil Dizdar’ın fikriydi. Emek, değer… Adına ne derseniz işte hepsi onun yüreğinden çıktı. İçimden ne geldiyse, nasıl geldiyse öyle söyledim şarkımı…

İlerleyen zamanda sizi farklı bir kulvarda görebilir miyiz?

Dizi ve film müziği yapmak çok istiyorum. Bu konuda deneme çalışmalarım var.

Yazdıklarınızın beğenilme sebebi size göre nedir?

Gerçek olması… Nasıl ki ilişki ve davranışlarda samimiyet önemli ise aynı şey şarkılarda da geçerli... Ben şarkılarımı var olduğuna inandığım duygular üzerine yazıyorum. Gördüğüm, empati yaparak hissettiğim duygular, kalem ve kağıtta kendiliğinden dile geliyor zaten. Bu biraz kendini başkasının yerine koyabilme, o hissi yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu anlayabilmekle doğru orantılı bir durum.

Ajda Pekkan, Ece Seçkin, Ebru Yaşar ve Emre Aydın gibi isimler şarkılarınızı söyledi.

Kendim söylemeyeceğim bir şarkıyı asla başkasına vermem. Müthiş keyif alıyorum başka seslerden şarkılarımı dinleyince. Güzel şeyler paylaşılsın ki daha da büyüyüp, daha da güzelleşebilsin.

Kayahan’ın kalemine hayranım

Müzik dünyasında idol olarak gördüğünüz isimler var mı?

Rahmetli Kayahan’ın kalemi ve bestelerine hayranım. Sezen Aksu’nun şarkılarında özgürce ifade edebildiği duygularına, Nilüfer’in o naif ama derdini anlatan sesine… İyi ki de varlar! İyi ki de onları dinleyerek büyüdüm…

Duygunun cinsiyeti olmaz

Eserlerinizde herkes dinleyip, kendisinden bir şeyler buluyor.

Bu duruma dikkat ediyor musunuz?

En doğru terim olur benim için. Duygunun cinsiyeti olmaz. Kadının ve erkeğin hissettiği duyguyu anlatım biçimi farklılık gösterir sadece. Aşk aşktır yani acı da acı. Şarkılarım cinsiyetsiz olabiliyorsa benim için şahane bir durum.