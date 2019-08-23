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Bayramda küslük bitti

Bayramda küslük bitti

Demet Şener, Cenk Küpeli ile nikâh tarihini 3 gün önceden söylediği için arasının bozulduğu annesi Naime Hanım ile buzları eritti.

Birlikte kendi markalarını kurmaya hazırlanan Demet Şener ile Cenk Küpeli, aileleri arasındaki sorunları aşarak mutlu günlere ‘Merhaba’ dedi. 3 ay önce sürpriz bir şekilde dünyaevine giren ikili, nikâh tarihini ailelerine 3 gün önceden söyleyince her iki aileyi de karşılarına almıştı. Şener, kendi annesi Naime Şener ile aralarındaki buzları sonunda eritti. Kurban Bayramı’nda eşiyle birlikte Naime Hanım’ın evine giden Şener, burada annesinin elini öptü. Bayramda duygusal anlar yaşayan anne- kız, şimdilerde barışmanın keyfini sürüyor.  

SIRADA KÜPELİ AİLESİ VAR 

Evlendikten iki ay sonra annesi Naime Şener ile aralarındaki buzları eritip barışan Demet Şener’in kayınvalidesi ve kayınpederinin de gönlünü nasıl alacağı merak konusu oldu. 

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