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Dedektiflik hikayesi

Dedektiflik hikayesi

Manken- oyuncu Gül Gölge, Elif Gönlüm ile yaşadığı dedektiflik davasını kaleme alacak.

Gül Gölge, kitap çıkarmaya hazırlanıyor. Gölge, bir dönem eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm’ün eşi Elif Gönlüm’ün peşine dedektif taktırıp özel görüntülerini çektirdiği zamanları kaleme almaya karar verdi. Gül Gölge’nin yazacakları şimdiden merak konusu olurken ünlü ismin “Söyleyecek daha çok şey var ama şimdi değil. Belki ileride kitap yazar paylaşırım” sözleri dikkat çekti.  Elif Gönlüm’ün ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ ve ‘özel hayata ilişkin görüntüleri  ifşa etmek’ suçundan 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

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