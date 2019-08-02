Dedektiflik hikayesi

Gül Gölge, kitap çıkarmaya hazırlanıyor. Gölge, bir dönem eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm’ün eşi Elif Gönlüm’ün peşine dedektif taktırıp özel görüntülerini çektirdiği zamanları kaleme almaya karar verdi. Gül Gölge’nin yazacakları şimdiden merak konusu olurken ünlü ismin “Söyleyecek daha çok şey var ama şimdi değil. Belki ileride kitap yazar paylaşırım” sözleri dikkat çekti. Elif Gönlüm’ün ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ ve ‘özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek’ suçundan 9 yıla kadar hapsi isteniyor.