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07 Haziran 2019 Cuma 00:00 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 19:13

Boğaz'da Pür lezzetler

Boğaz'da Pür lezzetler

Pür Bosphorus, kapılarını misafirlerinin hizmetine açtı. Les Ottomans Hotel’in denizle buluştuğu bahçede kurulan marka, Boğaz’ın tüm ihtişamını hissettirecek kurguda hazırlandı.

Farklı menüsüyle de misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmayı vaat eden Pür Bosphorus, dünya mutfağından geleneksel lezzetlere ek spesiyalleri arasında mercimek köftesinin ‘nigiri’ yorumu, levrek ceviche, Türk usülü ‘Pintxo’ olarak adlandırılan kokoreç ve kuzu ciğerli karışım, çıtır baklava hamuruyla hazırlanan ‘levrek baklava’ gibi farklı lezzetler bulunuyor. Ayrıca özel yaptırılan odun meşe fırından da hamur işi lezzetler misafirlere özel olarak sunulacak.

Tarifler Anadolu’dan

Şef Mustafa Baylan kendi tutkusunun peşinden koşup Anadolu reçetelerini şef tabaklarına dönüştüren konsepti Chef Food’da Anadolu lezzetlerini yeniden tanımlıyor. Kullandığı doğru tedarik ve pişirme teknikleriyle de bu mutfağı ‘Restfood’ yani vücudu dinlendiren; iyi gelen yemek olarak isimlendiriyor. Mutfağında difriz, buzdolabı gibi hiçbir saklama ürünü bulundurmayan Mustafa Baylan her yemeğin tedariğini taze elde ederken tabağını da sipariş anında hazırlıyor.

Yemeğin sırrı keçi peynirinde

Bıg Chefs, kısa bir süreliğine menüsüne keçi peynirli tariflerini dahil etti. Menüdeki peynirler, ‘Toprağın Kadınları’ndan Sofralara’ projesi kapsamında işbirliği yapılan yerel kadın üreticilerce, Kaz Dağları’nda yetişen keçilerden elde edilen sütlerle hazırlandı. Anadolu ve dünya mutfaklarına referansla yeni menü damaklarda şölen yaşatıyor.

Ürünler tarladan sofralara 

Sağlıklı yaşam rutinini bütünsel bir yaklaşımla ele alan Six Senses Kaplankaya, konuklarına yerel balık pazarından ve çevre köylerden gelen doğal yiyeceklerden oluşan menüleriyle birbirinden özgün tatlar sunuyor. Otelin bünyesinde farklı lezzetleri deneyimlemek isteyen misafirler için farklı konseptlerde üç restoran hizmet veriyor. 

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