Bendeniz: Evlerimiz olsun diye değil, şarkı için yarışırdık

Uzun bir süre neden müzik yapmadınız?



Genelde 2 senede bir albüm çıkaran biriydim. Ancak bu işi bu kadar görev gibi görmemek gerektiğini fark ettim. Müzik yapmak bir üretim süreci gerektirir. Ve sanat, ticaretle karıştığında yıpranabiliyor. Belki popüler kalırsınız ama etkili bir şeyler senelerce iz bırakacak eserler çıkarmak zordur. Ben biraz yalnız kalmak istedim.

Müziğe ara vermemiş olsaydınız, kendinizi nerede konumlandırırdınız?

Konumlandırma diye bir şey yok. Sevenlerinizin kalbinde bir yeriniz varsa her zaman ordasınızdır. Kemikleşmiş bir dinleyici kitlem var. Onlarla arama kimse giremedi. Biz farklı anlaşıyoruz. Onlar için en güzelini zamanı geldiğinde yapacağımı bilirler.

Şarkılarınıza yeni neslinde ilgi göstermesinin sizce en büyük nedeni nedir?

İnsanlar müzik dinlemeyi özledi. Akustik müzik gerçektir. Süslü olmadığı için direkt kalpten kalbe bir yol açar. Bu samimiyeti özlediler. Yeni neslin duygusal gençleri de sesime ve şarkılarıma kayıtsız kalmadı. Çok mutlu oldum.

90’lar ve günümüz müziğin in büyük farkı sizce nedir?

Dediğim gibi üretim ve değer yargıları… Kolay hızlı olsun diye müzik yapılmaz. Sadece ticaret için müzik yapılmaya başlandı. 90’lar da bizim en son düşündüğümüz şey ticaretti. En güzel şarkıyı yapmak için yarışırdık. Birbirimizden pahalı evlerimiz olsun diye değil. Bu zihniyet ve gösteriş herkesi hırsa soktu. Ve sonuç malum…

Yeni şarkıcılara vereceğiniz nasihat ne olurdu?

Nasihat vermeyi de almayı da sevmem. Sadece duygularına sahip çıksınlar. Duygusuz sevmeden yapılan hiçbir şey onları mutlu edemez. Önce başarmak değil, mesele mutlu olup başarmak.

"Müzik ürettiğim müddetçe var olacağım. Daha birçok Bendeniz şarkısı dinletmeyi arzu ediyorum."

Fit görünme derdim yok

Oldukça fit görünüyorsunuz. Bunun için özel bir çalışmanız oldu mu?

Çok fit olduğumu düşünmüyorum. Çok kilo alıp, veriyorum. Öyle bir derdim de yok zaten. Sadece dikkat etmeye çalışıyorum. Herkes zayıf olmak zorunda değil. Birçok insan bu baskı yüzünden sağlığından oldu.

Biraz içe de bakmayı başarabildiğimiz zamanlar gelecek mi acaba?

Müzik yozlaştı

Birçok sektör kötü durumda… Ancak her şeyden en çabuk etkilenen bizim sektörümüz oluyor. 2010’dan sonra haz vermemeye başladı ve çok yozlaştı. Sadece tek bir şarkıyla yüzlerce insan bir şey olacağını sandı ve gereksiz müzik piyasası yıprandı. Yapımcılar bu konuda seçici olmadılar.