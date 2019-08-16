Aslı Hünel: Rap internetin sunduğu kötü bir örnek

Recep ASLAN

Albüm kapağı çekimlerinde serada elbiseniz bir çiçek buketiydi. Bu fikir nasıl oluştu?

Aslında her albüm aşamasında yenilenmeyi ve şaşırtmayı seviyorum. Fikir Selim Akar’ındı. Fakat tasarımı gerçek bir çiçekçiye ait. Şarkının klibi İdil Dizdar ve Said Dağdeviren tarafından Sapanca’da çekildi.

Albümünüzde Serdar Ortaç’ın ‘Yar Ayrı Gayrın mı Var?’ adlı eski şarkısını seslendirdiniz.

Starlığı kadar yüreği de büyük bir insan. Bir telefonumla şarkı senindir dedi. Hemen izinlerini verdi. Sizin aracılığınızla tekrar tekrar teşekkür ederim. Şarkının aranjesini Mustafa Ceceli yaptı.

YENİLİKÇİ BİRİYİM

‘Bambaşka bir Aslı’ dediniz. Nasıl bir Aslı göreceğiz bundan sonra?

Yenilikçi, zamana uyan ama Türk Sanat Müziği aşkından asla vazgeçmeyen biri olacağım. Zamanla gelişen, dijital dünyanın gerçekliklerine göre hedef belirleyen biri olmaya çalışıyorum. ‘Bambaşka’ ismini herkes çok sevdi belki ‘Bambaşka 2’ ile devamı gelir.

Sanat dünyasında vefasız diye bir algı var. Siz vefasızlığa uğradınız mı?

Sadece sanat dünyası olarak bakmayalım bence tüm sosyal yaşantımızda vefasızlık var. Ama ben çok takmıyorum.

Artık enerjimi emen kişileri hemen hayatımdan çıkarıyorum.

Son zamanlarda rap şarkılar revaçta siz de bir gün rap okur musunuz?

Sosyal konulara bakış açımı biliyorsunuz. Rap okurum ama somut bir faydasının olması lazım.

Tüm geliri çocuklara bağışlanacak bir proje için rap okurum.

Ama asla sözlerinde küfür ve argo terimler olamaz.

Rap, bize sosyal medyanın, özgürlük butonunun sunduğu bence kötü örnek...

Ben içinde şiddet, argo ve küfür olan hiçbir şarkıyı yorumlamam.

YEMEK KİTABI GELİYOR

Sosyal medyada yemek hesabınız var. Sizin yaptığınız yemeklerle bir cafe ya da restoran açmayı düşünüyor musunuz?

‘Aslı’nın Mutfağı’ adlı bir kitap çıkarmayı düşünüyorum.

Daha ileriki zamanlarda restoran fikrim de var.

Yeni projeleriniz var mı?

Şimdi ’Bambaşka Aslı Hünel’ albümünde hangi şarkıya klip çekeceğimize karar vereceğiz.

Tüm konsantrasyonumu buna ayırdım ve çalışıyorum.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI GÜVEN

Savaş Bey ile güzel giden bir evliliğiniz var. Mutlu evliliğinizin sırrı nedir?

Güven, empati yeteneğimiz diyebilirim.

Aslı Hünel için güzel bir kadının kriterleri nelerdir?

Bedensel güzellikten çok ruhsal güzellikle ilgileniyorum. Bu vesileyle güzel bakmayı bilen iyiliksever, ayakları yere sağlam basan kadınlar, benim için en güzel kadınlardır.

HER KEŞKEM BİR ÖĞRETİ

Hayattaki en büyük ’keşke’niz nedir?

Keşkelerle yaşayan bir insan olmadım hiçbir zaman. Her zaman keşkemi bir öğreti olarak yorumluyorum.