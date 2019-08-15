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Arkadaşlık aşka dönüştü

Arkadaşlık aşka dönüştü

‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ filminin setinde tanışan Nesrin Cavadzade ile Yiğit Kirazcı, yeni bir aşka yelken açtı.

‘Aşk Tesadüfler Sever 2’ filminde rol alan Nesrin Cavadzade ile Yiğit Kirazcı, set arkadaşlıklarını özel hayata taşıdı. Film çekimleri esnasında tanışan ünlü oyuncuların dostlukları bir süre sonra birlikteliğe dönüştü. Gözlerden uzak ilişkilerini yaşayan ünlü çift, mutluluklarını ise yakın çevresiyle paylaştı. Basına görüntü vermemek için daha çok evlerinde buluşan çiftin geçen hafta bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga ettikleri öğrenildi. Bağırışlarıyla apartmanda yüksek ses yapan Kirazcı’nın evi terk eden Nesrin Cavadzade’nin arkasından ‘Nesrin Nesrin’ diye bağırdığı da kulislerde konuşulmaya başladı. 

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