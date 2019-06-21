Gökçe Kırgız: 'Arabeskçi olacaktım popçu oldum'

Erçin Dağ EYSEN

Müzikle ilgilenmeye ne zaman başladınız?

15 yaşından itibaren profesyonel olarak şarkı söylüyorum. ‘Kalbime Gömerim O Zaman’dan sonra 7 - 8 sene ara vererek okulumu bitirdim. Bu süre içerisinde tabii ki sahne yapmaya devam ediyordum. 2016’da “Fırtınalar”ı çıkardıktan sonra “Son Rötüş” ile devam ettim.

”Kalbime Gömerim O Zaman” şarkısı müzik dünyasında yılan hikâyesine döndü. Gerçek hikâyeyi ve şarkının hayatınıza etkisini anlatır mısınız?

Maalesef bu bahsetmiş olduğunuz yılan hikâyesi var olmakla birlikte devam etmeyi sürdürüyor... Şarkı çıktığında 15 yaşında olduğum için o zamanlar baba korkusu olduğu için ne yapacağımı bilmiyordum. Arkadaşım benden izinsiz bir şekilde şarkıyı YouTube’a koydu ve şarkı patladı. Şarkıma 22 kişi sahip çıktı. Psikolojim çok bozuldu. 22 kişi ile uğraşmak kolay değil ve en sonunda tamam dedim madem öyle ben buradayım! Single çıkarıp yoluma devam edeceğim dedim!

Kariyerinizde ilham aldığınız birileri var mı?

Hayalim arabesk yapmaktı, popçu olduk. Türkiye’de Ebru Gündeş tektir kimse de onun yerine geçemez asla. Ben küçükken bir gün büyük bir sanatçı olacağım diyordum hep.

Suat Ateşdağlı ile nasıl bir araya geldiniz?

Suat Ağabey ile bu 2. projemiz. Bana çok inandı her şeyden önce, kimyamız tuttu. “Son Rötuş” parçamız o kadar çok sevildi ki bir tane daha yapmamız bize farz oldu. İyi bir ikiliyiz, eğlenceli bir ikiliyiz. İyi ki onun gibi bir müzik adamıyla çalışıyorum.

Bundan sonra sırada bir albüm projesi olacak mı?

Nasip kısmet olursa 2020 Mayıs ayında bir albüm çıkaracağım. Çalışmalara başladık.

HAYATIMDAN ÇIKMAYACAK

Suat Ateşdağlı ile yola devam edecek misiniz yoksa kendi kanatlarınızla mı uçacaksınız?

Suat Ağabey bundan sonra benim prodüktörüm. Hayatımdan hiçbir zaman çıkmayacak. Şimdilerde bir cover çalışması yapıyoruz, düet değil ama kendisi prodüktör tarafında aranjede yine Suat Ateşdağlı olacak. Sibel Can’ın seslendirdiği ‘Padişah’ı bu yaz her yerde duyabilirsiniz.

RAP MÜZİĞİ ANLAMIYORUM

Türkiye’de rap müziğin yükselişe geçtiği ve pop müziğinin daha az ilgi gördüğü bir dönemdeyiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci?

Rap müzik anladığım bir tür değil. Hakikaten anlamıyorum, saygım sonsuz ama bu da geçici bir durum, bugün rap popüler olur, yarın arabesk, rock. Günümüzde her şey çok çabuk değişiyor.