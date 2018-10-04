Araba fiyatına ev yeniliyor!

Pop müziğinin efsane ismi Süperstar Ajda Pekkan, yaz aylarında tatil yapmak için aldığı lüks villasını kendi zevkine göre dekore ediyor. Bodrum Kalesi ve deniz manzarasıyla Ajda Pekkan’ı hayran bırakan lüks villa için sanatçı harekete geçti. Ünlü isim, 1,2 milyon euroya aldığı evinin salonunu ve yatak odasını beğenmedi. Bu yüzden eşyalarını ve mimarisini değiştirmek isteyen Ajda Pekkan, kesenin ağzını da açtı. Bir iç mimarla çalışamaya karar veren Süperstar, 150 bin TL’yi gözden çıkardı. Ünlü isim, yaz sezonuna kadar lüks villasının tadilat işlemlerini tamamlamaya çalışıyor.