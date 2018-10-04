Antalya’da bol yıldızlı açılış

55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde bu yıl da yıldız yağmuru yaşandı! Festivalle özdeşleşmiş bir etkinlik olan geleneksel kortej, Türk sinemasının ve televizyon dünyasının birbirinden seçkin konuklarını Antalya halkıyla buluşturdu. Vivian Qu, Cãlin Peter Netzer, Maurizio Braucci, Fatma Al Remaihi ve Tuba Ünsal’dan oluşan jüri üyeleri, birbirinden değerli isimlere ve filmlere ödüllerini takdim etti. Bu akşam final yapacak olan organizasyonda Türk yönetmen Ferzan Özpetek’e ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ verildi. Fransız oyuncu Vincent Cassel de gecede ‘Onur Ödülü’ alan yabancı oyuncu oldu. Ünlü oyuncuya ödülünü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi.