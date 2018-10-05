Ajandada+bu+hafta

Duracell markası, yeni bir ürünle tüketicileriyle buluşuyor. Duracell Powerbank ürünleri, mobil aygıtınızın gücünün tükenmesini önleyerek sizi yarı yolda kalmaktan kurtarıyor. Üstelik prize göre iki kat daha hızlı şarj edebilme özelliği var.

Pamuk gibi uykular

Birbirinden benzersiz ürünleriyle evlere renk katan Karaca Home, Cotton Comfort uyku setiyle yatak odalarının havasını değiştiriyor. İnsan sağlığını ve uyku kalitesini ön planda tutan yeni Cotton Comfort uyku seti takımı, yüzde 100 pamuk penye yüzeye sahip.

Doğanın eşsiz tonları

Kişiye özel tasarımlar ve butik ürünler üreten Lion Diamond güçlü tasarım ekibiyle mücevher severler için özel hikayeler yazıyor. Kaliteli, tasarımlarıyla göz dolduran Lion Diamond, modern çizgisi sayesinde geleceğin tasarımlarını yansıtıyor.

Romantik sonbahar

Gerçekçi ve zamansız tavrını koruyan Academia, sonbahar/ kış 2018-2019 sezonunda romantizmi, özgür ve dinamik Academia kadını için yeniden yorumluyor. Koleksiyonda romantik bluz ve elbiseler volan detaylarla zenginleştiriliyor.

Feminen bir sezon

Geçiş mevsiminin elementlerini içinde barındıran Ipekyol Sonbahar-Kış 2018-2019 Koleksiyonu tüm feminenliğiyle karşınıza çıkıyor. Ipekyol’un güçlü tasarımlarında hayat bulan sıcak renkler, floral ve geometrik desenler yeni sezonun anahtarını elinde tutuyor.