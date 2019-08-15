Doğumdan sonra ekranda olacak

Anne olmak için gün sayan genç oyuncu Hazal Kaya, doğum sonrası setlere ara vermeyi düşünmüyor. En son ‘Bizim Hikaye’ adlı dizide rol alan Kaya, yeni sezon için gelen tekliflere sıcak baktığını söyledi.

Genç oyuncu, bebeğini kucağına aldıktan sonra mesleğiyle arasına mesafe koyan Pelin Karahan, Güzide Duran, Özgü Namal ve Didem Uzel gibi meslektaşlarının aksine setlerde olmak istiyor.

Yakın çevresine ‘çocuk da yaparım kariyer de’ diyen Kaya, gerekirse yeni doğacak oğlu Fikret Ali’yi de setlere götürebileceğini anlatıyor.