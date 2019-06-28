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  3. 3 uyarlama dizi geliyor

3 uyarlama dizi geliyor

3 uyarlama dizi geliyor

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ‘Devious Maids’, ‘The Good Doctor’ ve ‘House M. D’ dizilerinin yerli versiyonu için hazırlıklar başladı.

Türk senaryolarının seyirci tarafından artık ilgi görmemesinden dolayı yapımcılar son yıllarda yönlerini yurtdışında yayımlanan dizilere çevirdi. Aynı konuları ve karakterleri ortaya koyan dizilerden sıkılan vatandaşa farklı şeyler sunmak isteyen yapım şirketleri bu sezon yayımlanacak 3 dizi için çalışmalara başladı. Yapımcılar bu kez ‘Devious Maids’, ‘The Good Doctor’ ve ‘House M. D’ yapımlarını izleyiciyle buluşturacak.    

THE GOOD DOCTOR

Freddie Highmore’un rol aldığı The Good Doctor dizisi MF yapım tarafından uyarlanacak. Yapımda Taner Ölmez oynayacak. Dizi otistik ve savant sendromlu bir cerrahın hikâyesini anlatıyor. 

DEVIOUS MAIDS 

Devious Maids (Hizmetçiler) dizisinin telif haklarını 4N1K yapım şirketi aldı. Meksika yapımı dizi, zengin beş ailenin esrarengiz bir cinayetini hizmetçilerin gözünden anlatılmasına odaklanıyor.

HOUSE M.D

Medikal drama tarzında 2004 - 2012 tarihleri arasında 8 sezon ABD’de yayımlanan dizi, Yağmur Taylan ile Durul Taylan kardeşler tarafından çekilecek. Dizinin çok sayıda Türk izleyicisi var. Dizinin başrolü için Halit Ergenç’in adı geçiyor. 

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