0 beden tarihe mi karışıyor

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@sevcaningardirobu

Rihanna, Beyonce ve Jennifer Lopez gibi ünlüler sayesinde “90-60-90 manken gibi fiziği olanlar güzeldir” anlayışı son bulmaya başlamıştı.

Rihanna’nın Fenty Maison markasıyla moda dünyasına girişi ve 2020 Resort koleksiyonunu Paris’te açılışı yapılan pop-up mağazasında sunması, moda çevresinde oldukça dikkat çekti. Esas dikkat çekende mağazanın girişine yerleşen kıvrımlı hatlara sahip manken oldu. Rihanna’nın dünya güzellik standartlarına karşı tavrı hep ortadaydı. Bu markayla da beden özgürlüğüne dikkat çekerek yine bu projede başarılı olacağını göstermiş oldu.

Hanım hayranları da markanın bu sunumu görünce kendisine tam destek verdi.

Bu da futbolcu modası mı?

Beşiktaş Spor Kulübü’nün Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma ve eşi Daphny, pembenin her tonunu kullanmışlar üzerlerinde. Özellikle yabancı futbolcuların giyim tarzı Türk futbolcuların tam aksi…

Biz de futbolcu eşleri moda ikonu gibi gezerken, eşleri genelde siyah takım elbiseden vazgeçmez. Şimdi merak ediyorum; bizde bu tarz giyinecek bir futbolcu çıkacak mı Quaresma’yı gördükten sonra.

510 dolarlık işçi tulumu

Bu yıl tulumları çok göreceğimizden emin olabilirsiniz. Sade ve salaş giyinmeyi sevenler tek parça bu stile bayılacaktır. Ancak böyle bir tulumu Serenay Sarıkaya gibi kombinlemek yerine Amber Valetta gibi spor ayakkabı ve güneş gözlükleriyle de giymenizi öneririm. Uma/ Raquel Davidowicz marka tulum 510 dolar. Seranay ne giyse yakıştırıyor ama o puantiyeli, topuklu terliklerle bu seçimi hiç olmamış.

Yazın popüler parçası vizör şapka

Tenis kortlarından sokak modasına taşınan stil “vizon şapkalar”bu yıl çok moda ve her yerde. Özellikle aksesuvar sevenler için bu sezonun vazgeçilmezi. Tüm dünya markaları şimdiden koleksiyonlarına rengarenk modellerle şapka koleksiyonlarını yaptı. Çocukluğumuzun şapkaları şimdi modanın en önemli parçası... Küçüklüğünde bu şapkalardan almayan kalmamıştır.