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  3. 'Yerli Sefiller'e 78 bin liralık telif davası

'Yerli Sefiller'e 78 bin liralık telif davası

'Yerli Sefiller'e 78 bin liralık telif davası

Victor Hugo’nun Sefiller eserinin hak sahibi İngiliz şirket, kitaptan uyarlanan oyunu Türkiye’de izinsiz sergileyen Sonart Medya şirketine dava açtı.

Neslihan Keskin

‘Sefiller’ adlı tiyatro-müzikal eserinin kopyalanıp Türkçeye çevrilerek izinsiz sahnelendiği için haklarının ihlal edildiğini belirten İngiliz yapım şirketi Cameron Machintosh, oyunun sahnelenmesinin engellenmesini istedi ve Sonart Medya şirketine 11 bin İngiliz Sterlini tutarında dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada Mckintosh’a ait yapım şirketinin Les Miserables (Sefiller) tiyatro-müzikal eserinin hak sahibi olduğu belirtildi. Dava dilekçesinde, “Davacı şirketin Sefiller müzikali, 34 yıldır 42’den fazla ülkede 21’den fazla dilde 70 milyonun üzerinde seyirciyle buluşmuştur. 

FİLMİNİ DE ÇEKMİŞTİ

Cameron Mackintosh şirketi telif hakları kendisine ait olan müzikalin 2012’de filmini de çekerek yapımcılığını üstlenmiştir. Sefiller müzikali Türkiye’de de uzun süredir sergilenmiştir. Ancak davalı Sonart Yapım ve Organizasyon şirketi, davacı şirketten izin almadan ve haklarını ihlal ederek sahnelemiştir. Şirketin eser üzerindeki tüm mali ve manevi hakları davalı tarafından kopyalanmak suretiyle ihlal edilmiştir. Ayrıca davalının oyunu içerisinde yer alan tüm müzikler davacıya ait eserden alınmıştır. Davalının haksız ihlalinin durdurulmasını, önlenmesini, maddi-manevi tazminata hükmedilmesini ve haksız rekabete bir son vermesi için bu davayı açmış bulunmaktayız” denildi. 

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