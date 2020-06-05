Wonder Woman'ın yönetmeninden çarpıcı itiraf: Marvel'la bu yüzden çalışmak istemedim

Fransız Premiere dergisine demeç veren DC filmi Wonder Woman'ın ünlü yönetmeni Patty Jenkins, Marvel DC ve Justice League filmleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Marvel DC ile neden çalışmak istemediğine yanıt veren Jenkins, "Marvel için çalışan şahıslarla ilgili şahsi bir problemim yok. Sorun Marvel'in filmlerinde tam kontrol sağlamak istemesi." dedi.

JUSTİCE LEAGUE'İ YÖNETMEYİ REDDETMİŞ

Yönetmen Jenkins, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash gibi DC çizgiromanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League ile ilgili gelen teklifi reddettiğini ifade etti.

Süper kahramanların biraraya geldiği filmde çok fazla karakter olmasından duyduğu rahatsızlığı belirten Jenkins, "Diğer yönetmenlerin aksine ortak evrenleri gerçekten umursamıyorum" dedi.

"BUNA BAYILIYORUM"

Ünlü oyuncu Gal Gadot'un başrolünde rol aldığı Wonder Woman'ın devam serisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Jenkins, "İstediğim şeyi tam olarak gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Harika setlerde harika aksiyon sahneleri çekmeye bayılıyorum." ifadelerini kullandı.