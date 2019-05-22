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  3. Usta yönetmen Yavuz Özkan hayatını kaybetti

Usta yönetmen Yavuz Özkan hayatını kaybetti

Usta yönetmen Yavuz Özkan hayatını kaybetti

Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi altında olan Türk Sinemasının usta yönetmenlerinden Yavuz Özkan hayatını kaybetti. 77 yaşındaki ödüllü yönetmen bir süre önce organ yetmezliği nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Türk sinemasına senarist, yönetmen ve yapımcı olarak aralarında 'Maden' (1978), 'Demiryol' (1979),'Filim Bitti' (1989),'Yengeç Sepeti' (1994),'Bir Kadının Anatomisi' (1995),'Hayal Kurma Oyunları'nın da olduğu 44 film kazandıran Yavuz Özkan Antalya Film Festivali, Adana Film Festivali, Ankara Film Festivali ve İstanbul Film Festivali, İskenderiye Film Festivali ve SİYAD'dan toplam 27 ödül kazanmıştı.

DHA

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