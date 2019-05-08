Türk İslam Eserleri Müzesi ramazanda gece de ziyarete açık olacak

Osmanlı'nın son ve ilk Türk müzesi olan tarihi Sultanahmet Meydanı'ndaki Türk İslam Eserleri Müzesi, ramazan boyunca gece de açık olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk ve İslam sanatının nadide eserlerini bir araya getiren ve her yıl 100 binin üzerinde kişiyi ağırlayan Türk İslam Eserleri Müzesi, ramazanda saat 01.30'a kadar ziyaret edilebilecek.

Müzenin büyük bir çeşitlilik gösteren koleksiyonları, İslam sanatının en erken döneminden 20'nci yüzyıla uzanan bir çizgide Emevi, Abbasi, Kuzey Afrika, Endülüs, Fatımi, Selçuklu, Eyyubi, İlhanlı, Memluk, Timurlu, Safavi devletleriyle, Kafkas ülkeleri, beylikler ve Osmanlı Dönemi eserlerinden oluşuyor.

BİLİM DÜNYASINA IŞIK TUTUYOR

Halı, el yazmaları, ahşap, taş, cam-maden-seramik ve etnografya bölümleriyle büyük ilgi gören Türk İslam Eserleri Müzesinde, el yazmalarının sergilendiği alanda ise hemen hemen hiçbir koleksiyonda eşine rastlanmayacak nitelikte eserler bulunuyor.

Erken İslam döneminden 20'nci yüzyıla kadar uzanan geniş bir zaman dilimi ve İslam ülkelerinin geniş coğrafyasındaki ülkeleri kapsayan koleksiyon, Osmanlı sultanlarının kendi adlarına yaptırdıkları vakıf binalarındaki kütüphaneler için dönemlerinin en usta sanatçı ve hattatlarına yazdırdıkları veya onlara hediye edilmiş eserlerle ayrı bir boyut kazanıyor.

Ayrıca ferman, berat, vakfiye gibi benzersiz belgeler de içeren koleksiyon, sayısı 18 bin 298'i bulan eser sayısı ile bilim dünyasına da ışık tutuyor.

Koleksiyon, eserlerin çoğunun geldikleri yerin bilinmesini sağlayan vakıf kayıtları nedeniyle de büyük bir belge değeri taşıyor.

(AA)