Türk dizi filmleri Hollywood'tan sonra ikinci

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye, ihraç ettiği dizi filmlerde çok büyük rakamlara ulaşmış durumda. 350 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip ve dizi film ihracatı Amerika’dan sonra ikinci sırada” açıklamasını yaptı.

Türkiye dizi ve film ihracatında son 16 yılda 156 ülkeden 500 milyon seyirciye ulaştı. Türk dizileri artık düm dünyada yer alıyor. Orta Doğu’dan başlayıp, Balkanlar ve Orta Asya ile devam etti. Son 16 yılda Fransa’dan Japonya’ya, Şili’den Peru’ya, Hindistan’a kadar dünyanın dört bir yanına ulaşıyor.

Türk dizi sektörü, 350 milyon doların üzerinde ihracat hacmiyle bu alanda Amerika’dan sonra ikinci sıraya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bunu turizm tanıtımında önemli fayda olarak gördüklerini dile getirdi. Bakan Ersoy, “Ayrıca Türkiye, ihraç ettiği dizi filmlerde çok büyük rakamlara ulaşmış durumda. 350 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip ve dizi film ihracatı Amerika’dan sonra ikinci sırada. Biz bunun amacına uygun şekilde artmasını ve Türkiye’nin gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca ülkeye gelen yabancı sayısını da arttırmak için “Filming Turkey” platformunu hayata geçirdiklerini belirtti.

(Forum USA)