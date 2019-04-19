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  3. TRT'den yeni belgesel: Ucuz Hayatlar

TRT'den yeni belgesel: Ucuz Hayatlar

TRT'den yeni belgesel: Ucuz Hayatlar

TRT Belgesel’in yeni yayın dönemindeki en iddialı yapımlarından olan Ucuz Hayatlar, 20 Nisan Cumartesi günü ekranlardaki yerini alacak.

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Yönetmenliğini Osman Öztürk’ün yaptığı, yapımcılığını Emre Bubliş ve Abdullah Eryılmaz’ın üstlendiği, Ucuz Hayatlar belgeseli, yanlış istihbaratlar sonucu ölen milyonlarca masum sivilin geri bıraktığı ailelerinin hayatlarını konu ediniyor.

Savaşın taraflarına bakmaktansa, mağdurlarının nasıl bir hayat yaşadığına odaklanılan belgeselde, 40 yıldır süren Afganistan iç savaşı ve 2003’te ki işgalden bu yana çatışmaların devam ettiği Irak gibi ülkelerde yaşayan insanların hikayelerini merkeze alıyor.

Savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerde çekimlerini sürdüren 6 kişilik Türk belgesel ekibi, bu savaşın mağdurlarının sesini tüm Dünya’ya duyurarak, savaşlarda yaşanan sivil ölümlere dikkat çekmeyi hedefliyor.

Belgeselin müziklerini ise dünyaca ünlü müzisyen Mercan Dede üstlenmiş.

"Masumların hikayesi beni bu projeye çekti" diyor Mercan Dede:

‘’Genç bir kitlenin hala savaşın olduğu çok tehlikeli bir bölgeye gitmeleri ve orada özellikle çocuk ve kadınların yaşadığı inanılmaz zor şartlardaki hayatları anlatıyor olmaları, bize aslında savaşlarla ilgili özellikle batının -sürekli olarak medeniyeti ve insanlığı söylemeye çalışan batının- aslında ne kadar iki yüzlü olduğu ve orada hakikaten büyük bir insanlık dramı yaşandığını gösteriyor olması beni çok heyecanlandırdı."

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