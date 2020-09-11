TRT iki filmle Altın Portakal'da

3-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak eserler açıklandı. Seçilen 12 filmin arasında TRT Ortak Yapımı olan Derviş Zaim’in “Flaşbellek” ve Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde”, Altın Portakal ödülleri için yarışacak.

SURİYE’DE SAVAŞAN BİR ASKER



Dünya prömiyerini Antalya’da gerçekleştirecek olan Derviş Zaim imzalı “Flaşbellek” filmi, Suriye’deki savaş esnasında yaralı bir rejim askerinin akan kanı durdurmak için harekete geçmesini konu ediniyor. Çekimleri Gaziantep ile Konya’da gerçekleştirilen yapımda Saleh Bakri, Ali Suleiman rol alıyor.

Gürcistan’da Sovyetler döneminden kalma bir maden kasabasında çekilen “Gölgeler İçinde” de filmin ana karakterini ‘Homeland’ ve ‘Prison Break’ gibi Hollywood projeleriyle de tanınan Numan Acar canlandırıyor.