TRT çocuklarla şenlenecek

Koronavirüs nedeniyle bu yıl 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlamalarında sürpriz bir değişiklik yapan TRT, geçtiğimiz günlerde bir kampanya başlatmıştı. “Videonu çek, TRT’ye gönder, 23 Nisan’da seni bütün Türkiye izlesin” diyen TRT’nin bu davetine 171 bin 177 çocuk yanıt verdi. Çocuklar ve aileleri, evlerindeki camları Türk bayraklarıyla süsledikleri, şarkı söyledikleri, şiir okudukları, gösteri yaptıkları etkinliklerle 23 Nisan’ı kutladı.

TÜRKİYE’YE MORAL OLACAK



TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren kampanya hakkında, “Evlere kapandığımız böylesi günlerde çocuklarımızın birbirinden güzel videolarını TRT ekranlarından yayınlayarak Türkiye'nin ihtiyacı olan neşe ve enerjiyi izleyicilerimize aktaracağımızı düşünüyorum. Bizlere büyük bir moral olacak” dedi.