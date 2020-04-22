TRT çocuklarla şenlenecek
TRT'nin 23 Nisan Çocuk Şenliği için başlattığı ‘Türkiye'nin Çocukları' kampanyasına 171 bin 177 minik evlerinden gönderdikleri videolarla bayramlarını kutladı.
Koronavirüs nedeniyle bu yıl 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlamalarında sürpriz bir değişiklik yapan TRT, geçtiğimiz günlerde bir kampanya başlatmıştı. “Videonu çek, TRT’ye gönder, 23 Nisan’da seni bütün Türkiye izlesin” diyen TRT’nin bu davetine 171 bin 177 çocuk yanıt verdi. Çocuklar ve aileleri, evlerindeki camları Türk bayraklarıyla süsledikleri, şarkı söyledikleri, şiir okudukları, gösteri yaptıkları etkinliklerle 23 Nisan’ı kutladı.
TÜRKİYE’YE MORAL OLACAK
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren kampanya hakkında, “Evlere kapandığımız böylesi günlerde çocuklarımızın birbirinden güzel videolarını TRT ekranlarından yayınlayarak Türkiye'nin ihtiyacı olan neşe ve enerjiyi izleyicilerimize aktaracağımızı düşünüyorum. Bizlere büyük bir moral olacak” dedi.