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  3. Troya Müzesi Avrupa'ya damga vuracak

Troya Müzesi Avrupa'ya damga vuracak

Troya Müzesi Avrupa'ya damga vuracak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Müzesi’nin “Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020”de finale kaldığını açıkladı.

Avrupa Yılın Müzesi 2020 ödülünü kazanacak müze, 29 Nisan-2 Mayıs 2020 tarihlerinde Birleşik Krallık Cardiff Amgueddfa Cymru’daki Wales Ulusal Müzesi’nde düzenlenecek Avrupa Müze Forumu Yıllık Konferansı’nın son gününde törenle açıklanacak. Avrupa Müze Forumu’nun ana ödülü olarak kabul gören Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’ne daha önce Türkiye adına 1997’de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi layık görülmüştü. 


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