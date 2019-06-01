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01 Haziran 2019 Cumartesi 10:04 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:04

Selimiye Camisi'nin kurşun örtüleri bakımdan geçiriliyor

Selimiye Camisi'nin kurşun örtüleri bakımdan geçiriliyor

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren "Anıt eserlerimizde 3 yılda bir kurşun bakım ve onarımı yapıyoruz." dedi.

Türk-İslam eserlerinin en önemlilerinden sayılan Selimiye Camisi'nin kurşun örtüleri bakımdan geçiriliyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, periyodik kurşun bakım işi kapsamında Selimiye Camisi'nin kurşun alanlarındaki tespit ve onarımlara başlandığını söyledi.

Yaz mevsiminde Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki 51 anıt yapının kurşun örtülerinde çalışma yürütüleceğini ifade eden Güneren, "Bu çalışmalar kapsamında kurşun örtülerde varsa yırtılma parçalanma bunların tespiti yapılıyor. 2,5 ayda 51 eserde bunu tamamlayıp eserlerimizi kışa daha hazır halde gireceğiz." dedi.

MİMAR SİNAN 350 TON KURŞUN KULLANMIŞ

Güneren, kurşun bakım işinde en uzun sürenin Selimiye Camisi'ne ayrıldığını dile getirerek şöyle konuştu:

“Kurşun bakım işinin en büyük parçası Selimiye Camisi'ne ait. 350 ton kurşun kullanılan Selimiye’de bu kurşun bakım işi bir hafta sürecek. Bu kapsamda kurşunlardan yıpranmış ya da yerinden oynayanlar tespit edilip müdahale edilecek. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak anıt eserlerimizde 3 yılda bir kurşun bakım ve onarımı yapıyoruz çünkü kurşundaki yıpranma kendisini çok belli etmiyor. Erken müdahale edilmezse en sonunda eser su almaya başlıyor. Biz bu olumsuzluğa neden olabilecek bozulmaları periyodik bakımlarımızda tespit ederek erken müdahale ile buna müsaade etmiyoruz, eseri kış aylarına daha iyi hazırlamış oluyoruz."

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