Sanat ve insani yardım Hilal-i Ahmer Koleksiyonu'nda bir araya geliyor

Köklü tarihiyle dünyanın en eski ve en büyük afet örgütlenmelerinden birine sahip olan Türk Kızılay, İstanbul’da farklı ve özel bir sergiyle 150.yılını kutluyor. Türk Kızılay’ın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, farklı disiplinlerden sanatçılar, ünlüler, öğrenciler ve hayalini yansıtmak isteyen kişilerin tasarladığı “Hilal-i Ahmer Koleksiyonu”, Ankara Panora AVM, ANKAmall, Ankara Esenboğa Havalimanı, İstanbul Kanyon’da sergilendikten sonra 9 Haziran’a kadar İstinye Park ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.

Yıl boyu yapılacak olan kültür, sanat, spor, özel davetler gibi pek çok etkinlikle kamuoyunda Türk Kızılay’ına yönelik farkındalığın ve yeni nesil yaklaşımların, farklı bakış açıları ile aktarılması, toplumdaki güven ve sahiplenme duygularının pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Sanat ve insani yardımı bir araya getiren, Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu etrafında çevrelenen ve yıl boyunca devam edecek etkinlikler sosyal sorumluluk bilinci yüksek, farkındalık yaratmayı hedefleyen, duyarlı firmaların destekleri ile ilerleyecektir. Oluşturulacak olan fon Türk Kızılay’ın insani yardım projelerinde kullanılacak ve Dünya çapında ses getirecek olan yeni sosyal yardım projelerinin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

TürkMedya ailesinin de ilk aşamadan itibaren büyük bir gönüllülükle, tüm mecraları ile destek verdiği Hilal-i Ahmer Koleksiyonu’nda bir eseri bulunyor. Çini Sanatçısı Emel Gemici tarafından tasarlanan hilal koleksiyonda sergilendikten sonra TürkMedya binasında yerini alacak.

Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu hakkında detaylı bilgiye ve şu ana kadar bağış yaparak projemize katkı sağlayan firmalara web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.hilaliahmerkoleksiyonu.com/

Projenin yaygınlaşması için kurumsal firmaların vereceği destek Türk Kızılay için çok önemli. Satın alınacak her hilal ile hem koleksiyon büyüyecek hem de oluşacak fon sayesinde Türk Kızılay olarak daha fazla ihtiyaç sahibine yardım eli uzatabilecek.