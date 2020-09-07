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  3. Sanat sezonu başlıyor! Zafer Algöz'ün yönettiği ‘Aziz Dostum Çehov' oyunu Talimhane'de
07 Eylül 2020 Pazartesi 00:41 | Son Güncelleme:

Sanat sezonu başlıyor! Zafer Algöz'ün yönettiği ‘Aziz Dostum Çehov' oyunu Talimhane'de

Sanat sezonu başlıyor! Zafer Algöz'ün yönettiği ‘Aziz Dostum Çehov' oyunu Talimhane'de

Zafer Algöz'ün yönettigi ‘Azim Dostum Çehov' Talimhane'de sahnelendi. Anton Çehov'un kaleme aldıgı eser için Algöz, “Rusların oyunları, bize daha yakın” dedi.

Zafer Algöz’ün yönettiği ‘Aziz Dostum Çehov’ oyunu, Talimhane Sahne’de izleyicilerini selamladı. Erdinç Gülener, Eylem Yıldız ve Emre Baser’in rol aldığı oyunun gösterimi Kovid-19 önlemleriyle gerçekleşti. Sahne öncesi konuşan Algöz, Rusların oyunlarının Türk insanının yapısına uygun olduğuna dikkat çekti. Oyuncu, “Biz duygusal bir toplumuz. Ruslar da duygusal. Avrupalı insanın soğukluğu onlarda yok. Bu anlamda bizim Çehov’un, Rusların oyunlarını oynamamız, Avrupalılara göre çok daha kolay” dedi. 10 yıl önce eserin farklı bir kastla oynandığını söyleyen Zafer Algöz, 2 perdeden oluşan oyunlarının geçişlerinde Rus bestecilerin eserlerini kullandığının altını çizdi. 

SEYİRCİ MUTLU OLSUN

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan Talimhane’de, ‘Aziz Dostum Çehov’un sezon açılışını yapan Algöz, “Bütün muradımız oyunları, izleyenlere zevkle izletmek” diye konuştu. 

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