Ramazanın ışığını yakalayın!

“Ramazanın Işığını Yakala” sloganıyla çocukların Ramazan ayıyla ilgili çektiği fotoğrafları bekliyor. Jüri üyeleri arasında dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı İzzet Keribar’ın da yer aldığı yarışma için 24 Nisan’da başlayan başvurular, 17 Mayıs’a kadar devam ediyor.

Öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi Ramazan ayına özel akla ne geliyorsa fotoğraflaması isteniyor. Tüm dünyadaki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık uluslararası yarışmada her kategoriye ayrı ayrı ödüller verilecek. Katılmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken buradan başvurmak ve çektiği fotoğrafları yüklemek.

İşte Ödüller!

Lise

1. DSLR Fotoğraf Makinesi

2. Aksiyon Kamerası

3. Instax Fotoğraf Makinesi

Ortaokul

1. Aksiyon Kamerası

2. Android Tablet

3. Mini Fotoğraf Yazıcı

İlkokul

1. Instax Fotoğraf Makinesi

2. Android Tablet

3. Mini Fotoğraf Yazıcı

2014 yılında kurulan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye’nin kültür birikimine ve eğitim geleneğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bilgiyi keşfedecek, sorgulayacak ve işleyecek gençler yetiştirmek üzere yola çıkan vakıf, ihtiyaç sahibi pek çok öğrenciye burs imkanı sağlayarak ülkemizin yarınlarına katkı sağlıyor.

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Ayşe Kasapoğlu – NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü

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