Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, gönüllü olarak koronavirüs testi yapıyor

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gönüllü bir ekiple birlikte test yaptığı bildirildi.

Hollywood yıldızı Penn, kurucusu olduğu Toplumsal Organize Yardım Çalışması (CORE) isimli örgütün 60 gönüllü çalışanı ve Los Angeles Belediyesi itfaiyecilerinin yardımıyla bölgede virüsün yayılmasını engellemek ve pozitif vakaları erken teşhis etmek için çalışmalara başladı.

Yaşadığı Malibu bölgesindeki test çalışmalarına katılan Penn, "Bu çabalarımız, testlerin hızlı uygulanmasını sağlayarak hayat kurtarabilir ve kaynaklarımızın gereksiz tüketilmesini engelleyebilir." ifadelerini kullandı.

Penn, kar amacı gütmeyen diğer kuruluşları da Kovid-19 testlerinin hızlı bir şekilde yapılmasına katkıda bulunmaya çağırdı.

Los Angeles belediye başkan yardımcısı Jeff Gorell de CORE grubunun çabalarının kentin itfaiye teşkilatının iş yükünü devralmaya ve ilk müdahale ekiplerini acil servislere yönlendirmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Salgınla mücadele çalışmalarına 30 Mart'ta başlayan kuruluşun, şu ana kadar 6 bin 500'den fazla ücretsiz test yaptığı ve Los Angeles'ta 4 ayrı merkezde yardım çalışmalarında bulunduğu bildirildi.

Penn'in girişimiyle, depremin vurduğu Haiti'de yardım çalışmalarına destek vermek için 2010'da kurulan CORE, 2016'da ABD'nin güney doğusunda büyük yıkıma sebep olan Matthew kasırgası yardım çalışmalarında da etkin rol almıştı.

AA