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16 Eylül 2020 Çarşamba 17:30 | Son Güncelleme:

Ömer Muhtar'ın şehadete yürüyüşünün 89'uncu yıl dönümü

Ömer Muhtar'ın şehadete yürüyüşünün 89'uncu yıl dönümü

İtalyan işgaline karşı Libya'da, mücadele edip yürüttüğü direniş hareketiyle gönüllere taht kurup hafızalara "Çöl Aslanı" lakabıyla kazınan Ömer Muhtar'ın vefatının seneyi devriyesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından anıldı.

Libya'da İtalyan işgaline karşı mücadele edip yürüttüğü direniş hareketiyle hafızalara "Çöl Aslanı" lakabıyla kazınan Ömer Muhtar'ın idam edilişinin üzerinden 89 yıl geçti.

Vefat edilişinin seneyi devriyesi üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mahir Ünal paylaşımında, "Sen bizim bu yolda mağlup gözüken galibimizsin. Emperyalist egemenlerin çelik dişlileri karşısında; azmin,imanın, özgür kalmanın ve bağımsız bir vatanın mücadelesini veren, boyun eğmeyen,imanın onurunu korumayı her şeyin üstünde gören kahramanlarımızdansın. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

ÖMER MUHTAR'IN HAYATI

Libya'nın dağlık bölgesi Cebel Ahdar'da 1860'larda dünyaya gelen Muhtar, eğitimini bölgede etkin Senusi Hareketi medreselerinde aldı.

Eğitiminde başarı gösteren ve hareketin önde gelen isimlerinin dikkatini üzerine çeken Muhtar, 1899 yılında Çad'da Fransızların sömürge ve misyonerlik çalışmalarına karşı silahlı mücadele verdi.

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