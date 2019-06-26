Murder Mystery 30 milyon izleyiciye ulaşarak Bird Box filmini koltuğundan etti
Başrollerini Jennifer Aniston ve Adam Sandler'ın paylaştığı Murder Mystery izleyici tarafdından çok sevildi. Netflix yapımı olan film çok sevilen Bird Box filmini de 30 milyon ile geride bırakmış oldu.
Jennifer Aniston ve Adam Sandler bir araya gelirse rekorlar pek tabii kaçınılmaz olur... İkilinin Netflix için kamera karşısına geçtikleri son filmi "Murder Mystery", ilk üç günde 30 milyon kişi tarafından izlendi.
Film, böylece Sandra Bullock'un yer aldığı "Bird Box" filmini de tahtından etmiş oldu.