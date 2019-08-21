Sır perdesi aralanıyor... 13 tonluk şapkaları nasıl koydular?

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Bir grup araştırmacı, 13 tonluk şapkaların Paskalya Adası’ndaki Moai heykellerinin tepesine nasıl koyulduğunu araştırdı.

Science Daily’de yer alan bilgilere göre, volkanik tüflerden oyulan dev heykeller bir taş ocağından, kafalarındaki volkanik cüruftan yapılan dev kırmızı şapkalar ise bir başka taş ocağından geliyor.

Önceki çalışmalarda, yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 81 ton ağırlığında olan heykellerin bir buzdolabı gibi taşındıkları ortaya koyulmuştu. Söz konusu öncül çalışma ekibi içerisinde bulunan antropolog Carl P. Lipo, bu heykellerin temel fizik kuralları ışığında taşındığını, bazılarının ise taşınırken kırıldıklarının tespit edildiğini aktardı.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 13 ton ağırlığındaki dev şapkaların ise ada boyunca yuvarlandığını, fakat yine de son anda yukarı taşınmaları gerektiği belirtildi.

Güncel araştırma ekibi içerisinde yer alan antropolog Sean W. Hixon, söz konusu şapkaların nasıl taşındığı ve heykellerin tepesine nasıl kaldırıldıklarıyla ilgilendiklerini açıkladı.

Araştırmacılar, ismini Paskalya Adası’nda yerleşik Rapa Nui halkından alan dev kırmızı şapkaların birçok fotoğrafını çekerek bunları bütün detaylarıyla üç boyutlu olarak tasarladı.

Bütün şapkaların aynı yoldan taşındığını ve aynı şekilde yerleştirildiklerini düşündüklerini ifade eden antropolog Hixon, “Bu nedenle bütün heykellerde ve bütün şapkalarda birebir örtüşen özellikleri inceledik.” dedi.

Öncül araştırmacılar, heykellerin ve şapkaların, ayağa kaldırılmadan önce birleştirildiklerini ortaya koymuşlardı. Fakat kırık ya da bir kenarda bırakılmış heykeller ve bunların taşındığı yollarda bulunan kalıntıların, heykel ve şapkaların kaldırılmadan önce birleştirildikleri düşüncesine ters düştüğü anlaşıldı. Bu kapsamda, şapkaların, ayakta duran heykellere yükseltildiği düşünüldü.

En iyi açıklamanın “şapkaların heykellere kadar yuvalandıkları” yönünde olduğunu belirten antropolog Lipo, “Şapkalar, Moai heykellerin getirildiklerinde kaldıraç tekniği kullanılarak büyük rampalardan heykellerin tepesine taşındı.” diye konuştu.

Bu noktada, 13 ton ağırlığındaki şapkaların dev heykellerin tepesine taşınması için yaklaşık 15 işçinin yeterli olacağı düşünülüyor.