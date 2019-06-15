Mehter Takımı Moskova'da sahne aldı
Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl 3.’sü düzenlenen Türkiye Festivali çerçevesinde Türkiye’nin meşhur sanatçıları ve ekiplerinin yanısıra ülkenin simgesi haline gelen Mehter Takımı da sahne alıyor.
Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında düzenlenen ve Sputnik Türkiye’nin stratejik partnerliği üstlendiği bir etkinlik sırasında hem geleneksel Osmanlı marşlar hem de Rusya'da çok sevilen halk parçalarını çalan Mehter Takımı’nın gösterisi, festival ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Festival 16 Haziran'a kadar devam edecek.