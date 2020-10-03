Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı vefat etti

Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan, aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Fırıncı, bir süredir Bahçelievler'deki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

AA'nın aktardığı habere göre, durumu son günlerde gittikçe ağırlaşan ve böbrek rahatsızlığı da yaşayan Fırıncı, bu sabah hayatını kaybetti.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamada, "Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi muhterem Mehmed Fırıncı ağabey Hakkın rahmetine kavuştu. 92 yıllık ömrünü Kur’an ve iman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören muhterem ağabeyimizi Rahmet-i Rahmana uğurladık. Cenaze namazı 4 Ekim Pazar günü öğle namazında Eyüp Sultan Camiinde kılınacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eyüp Sultan Cami haziresine defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Gül paylaşımında, "Mehmet Fırıncı Ağabey emaneti Rabbine teslim etmiş. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Fırıncı Ağabey emaneti Rabbine teslim etmiş. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/sLNiSoDRDE — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 3, 2020

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN MESAJ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Mehmet Fırıncı için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Soylu paylaşımında, "Mehmet Fırıncı ağabey... Şefkati, muhabbeti, asaleti ve tevazusuyla gönülleri rahatlatırdı... Cenab-ı Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.