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13 Haziran 2019 Perşembe 12:24 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:34

Lavantalı Osmanlı helvasını tatmak için sıraya girdiler

Lavantalı Osmanlı helvasını tatmak için sıraya girdiler

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, Osmanlı saray mutfağı tatlarından 41 baharatın konulduğu devai misk helvasını lavanta da katarak hazırlayıp, tarlada ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Edirne Lavanta Tarla Günleri kapsamında hazırlanan lavantalı Osmanlı helvasını tatmak isteyen ziyaretçiler, saray lezzetine yoğun ilgi gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Edirne Valiliği himayelerinde Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği İşbirliğinde düzenlenen Edirne Lavanta Tarla Günleri organizasyonu devam ediyor.

Paneller, atölyeler, gastronomi ve tarımsal söyleşilerin yanı sıra lavanta ile yapılan ürünlerin tadım ve sunumu da organizasyon kapsamında gerçekleştiriliyor.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, Osmanlı saray mutfağı tatlarından 41 baharatla hazırlanan devai misk helvasına lavanta katarak ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Şekerlemeci Meriç, bu sırada vatandaşlara helvanın yapımı hakkında bilgi de verdi.

Uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler yeni lezzet helvayı tatmak için zaman zaman izdihama neden oldu.

Saray mutfağının ürünü helvanın tadına bakan ziyaretçiler mor tarlalarda bol bol fotoğraf çektirdi.

Etkinlikler hafta başına dek sürecek.

(AA)

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