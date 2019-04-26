Konya'da 2. Sufi Sinema Günleri başlıyor

KONYA (AA) - "Mevlana ve Ailesinin Konya'ya Teşrifleri'nin 791. Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Sufi Sinema (Sufisin) Günleri, 2-5 Mayıs'ta tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, bir otelde düzenlenen basın toplantısında; etkinlikte, tasavvufi ögeleri sinemaya başarıyla aktaran yönetmenlerin eserlerinin izleneceğini, paneller ve atölye çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Sinemada tasavvufun en güzel örneklerini görmeyi ve yeni nesil yönetmenleri bu tür ürünler ortaya çıkarmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Yarar, "Ülkemizde şimdiye kadar tasavvuf ve sinema arasındaki bağlama farklı mecralarda işaret edilse de dünya sinemasını etkileyecek, sinema sanatının gelişmesine, tasavvufun, irfanın, medeniyetimizin anlaşılmasına katkıda bulunacak kalıcı çalışmalar çok fazla yapılmış değildir. Sufisin, bu alanda büyük bir biliş ve görüş hazinesine sahip olduğumuza işaret etmek gayretinin ifadesi olarak ilk olarak 2018 yılında ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

MECİD MECİDİ DE MİSAFİRLER ARASINDA OLACAK

Etkinlik kapsamında geçen yıl Semih Kaplanoğlu, Derviş Zaim, İranlı yönetmen Mir Kerimi, Hindistan'dan Muzaffer Ali başta olmak üzere alanındaki değerli sinemacıları ağırladıklarına dikkati çeken Yarar, şöyle konuştu:

"Bu sene değerli yönetmenlerin yanı sıra ülkemizde de dikkatle takip edilen ve geçtiğimiz yıllarda 'Muhammed' adlı filmiyle beğeni toplayan İranlı yönetmen Mecid Mecidi’yi ağırlayacağız. Sufisin’in onur konuğu olan Mecidi’nin İran’da, etkinliğimiz ve Konya ile ilgili yaptığı basın açıklamasını da şehrimiz ve Sufisin adına takdirle karşılıyoruz."

Yarar, Sufisin'de bu yıl ilk kez "Senaryo Destek Ödülü"nün de verileceğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Ülkemizde sinemanın gelişmesinin, öncelikle kaliteli senaryo ile ilgili olduğu, bütün sinemacılarla vurgulanmaktadır. Türk sinemasının neredeyse yüz yılı aşan tarihinde, senaryo açısından ülke sınırlarını aşmış, insanlığın genişliği ölçüsünce kabul görmüş eser sayılıdır. Ülkemizin ve bu alanın seçkin isimlerinin yaptığı değerlendirme ile yerli, milli ve manevi bir özgün sinema kurulmasına Konya’nın bu yolla yapacağı katkının değeri, bundan sonraki yıllarda daha iyi anlaşılacaktır. Tasavvuf ve sinema bağlamını odaklayarak bir Senaryo Destek Ödülü’nü göze almak, henüz ikinci yılında ve emekleme aşamasındaki bir etkinlik için erken sayılsa da bu kararlılığı Anadolu’daki tasavvuf birikiminin devasalığından aldığımızı gönül rahatlığıyla söylemeliyim."

İLK GÜN "SÖĞÜT AĞACI" FİLMİ GÖSTERİLECEK"

Mevlana Kültür Merkezi'nde 2 Mayıs'taki açılış programıyla başlayacak etkinliklerde, aynı gün Mecid Mecidi'nin "Söğüt Ağacı" filmi gösterilecek. Çeşitli film gösterimleri, söyleşiler, paneller ve diğer etkinliklerle devam edecek Sufisin, 5 Mayıs Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

(AA)