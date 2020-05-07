Konserler ne zaman başlayacak? Sinema ve tiyatrolar açılacak mı, ne zaman açılacak?

Konserler ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre sinema, tiyatro, konser alanları geçici süreliğine kapatılmıştı. Normalleşme sürecinde açılacak olan mekanlar belli oldu. Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konserler ne zaman başlayacak? Detayları haberimizden okuyabilirsiniz.

SİNEMA VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını sonrası normalleşme sürecine giriş için hazırlıklar yapılıyor. Normalleş süreci planlaması 4 aşamalı olarak belirlendi. Bu aşamalar arasında ise sinema, tiyatro ve açık hava konserler gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında.

Temmuz ayında yapılması planlanan İstanbul Opera Festivali, ağustos ayında yapılması planlanan Bodrum Bale Festivali ve Aspendos Opera Festivali için ise toplantılar devam ediyor.

KONSERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sinema ve tiyatro salonları gibi konserleri de Temmuz’da başlaması hedefleniyor. İlk etapa açık hava konserleri ön planda olacak. Konserlerde de yine birer koltuk boşluk bırakılacak ve maske ile izlenebilecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Coronavirüs Tedbirleri” konulu genelge yayınlamıştı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu.