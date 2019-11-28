İstanbul'da Ukrayna sinema günleri başlıyor!
Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından İstanbul’da Cinemo Grand Pera sinema salonunda düzenlenecek olan "Ukrayna Sinema Günleri" bugün başlıyor.
TM Dijital Haber Merkezi
Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlediği “Ukrayna Sinema Günleri”nde uzun ve kısa metrajlı filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.
Türk yönetmeni Ertuğrul Muhsin Bey yönetmenliğinde çekilmiş “Tamilla” ile Ukrayna sinemasının klasiği olan Serhiy Paracanov’a ait “Unutulmuş Ataların Gölgeleri” seyirciyle buluşacak.